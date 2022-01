Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Corona/Schulen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Corona/Schulen:

"Dass das Aufholprogramm zur Beseitigung von Lernlücken infolge der Corona-Schulschließungen nicht so fruchtet wie beabsichtigt, ist wenig verwunderlich. Erneut drohen von der Politik formulierte Ziele an der Realität zu scheitern. Tatsächlich reicht es nicht, Geld mit dem Füllhorn auszuschütten, wenn es an notwendigen Strukturen und Personal mangelt. Darauf hatten Experten schon bei der Auflage des Programms hingewiesen. In der Krise sind wie unter einem Brennglas all jene Defizite sichtbar geworden, die ohnehin lange bekannt sind. Bildungserfolge hängen in Deutschland nach wie vor zu stark davon ab, aus welchem Milieu das Kind kommt. Wenig durchdachter Aktionismus hilft da nicht weiter. Digitale Schulstunden und online gestellte Aufgaben können Präsenzunterricht schwerlich ersetzen."/yyzz/DP/he