Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU/Impfstoff

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu EU/Impfstoff:

"Die EU ist ein großer Impfstoff-Exporteur, seit dem 1. Dezember wurden 77 Millionen Dosen ausgeführt. Umgekehrt lassen die USA und Großbritannien die Europäer im Regen stehen. Und sie verhöhnen die EU auch noch, schlecht verhandelt zu haben. Die Kritik ist zwar zutreffend, aber alles andere als die feine kooperative Art, an die sich die Europäer bislang zu halten versuchen. Durchhalten lässt sich diese Strategie nicht, denn die europäische Impfkampagne lahmt in beängstigender Weise. Es war vor diesem Hintergrund richtig, die Exportkontrollen zu verschärfen. Viel spräche angesichts der beängstigenden Infektionswellen auch für einen allgemeinen Exportstopp. Doch liefe die EU damit Gefahr, heftige Gegenreaktionen auszulösen. Gewonnen wäre damit am Ende nichts."/yyzz/DP/he