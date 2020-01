Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Grünen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Grünen:

"Raus aus der Öko-Nische: Mit der Erfolgsformel von Grünen-Chef Robert Habeck zieht die hanseatische Spitzenkandidatin Katharina Fegebank in den Hamburg-Wahlkampf, den wohl wichtigsten politischen Stimmungstest des Jahres. Offen statt dogmatisch, machtbewusst statt moralinsauer, gut gelaunt statt dünkelhaft: Das Image hat sich Fegebank gezielt zugelegt. Bei der Wahl in sechs Wochen geht es für die Partei um mehr als die Eroberung des Rathauses. Schafft die 42-Jährige die Sensation und entreißt der SPD eine ihrer letzten Hochburgen, kann auch den Grünen im Bund ganz viel zugetraut werden. Dann hätten es Habeck und Annalena Baerbock geschafft, den anfänglichen Hype auf eine stabile Basis zu stellen."/be/DP/he