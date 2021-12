Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Impfpflicht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Impfpflicht:

"Die Impfpflicht für Beschäftigte in Kliniken oder Pflegeheimen ist überfällig. Die besonders gefährdeten Heimbewohner und Kranken müssen sich darauf verlassen können, dass alles getan wird, die Infektionsrisiken zu minimieren. Ob es auch eine allgemeine Impfpflicht geben sollte, ist zu Recht hochgradig umstritten. Denn letztlich lässt sich das Dilemma nicht auflösen: Entweder der Staat greift in das Recht auf körperliche Unverletzlichkeit ein, oder er verzichtet auf ein womöglich entscheidendes Instrument zur Bekämpfung der Pandemie. Voraussetzung für die allgemeine Impfpflicht muss in jedem Fall sein, dass alle anderen Möglichkeiten des Schutzes ausgeschöpft sind. Da ist sicher noch Luft nach oben."/ra/DP/jha