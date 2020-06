Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Marktzugang/China

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Marktzugang/China:

"In der EU will niemand Konflikte mit China heraufbeschwören, schon gar nicht Deutschland. Als Handelspartner und Absatzmarkt ist China zu wichtig, das zeigt sich einmal mehr an den Folgen der Corona-Pandemie. Dabei ist es an der Zeit, die Schrauben anzuziehen. Chinas Ambitionen sind ungebrochen, der Weltgemeinschaft zu seinen Konditionen einen Stempel aufzudrücken. Dazu monoton "Bedenken" und "Sorgen" zu äußern reicht nicht. Sollte Peking zum Beispiel die Autonomie Hongkongs weiter beschneiden, dürfen EU-Sanktionen nicht länger tabu sein. Gemeinsam sind die 27 EU-Mitgliedstaaten Chinas größter Handelspartner. Sie sollten ihr Gewicht entsprechend als Hebel einsetzen. Darauf sollte Deutschland bei seiner EU-Ratspräsidentschaft hinarbeiten."/yyzz/DP/he