Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Maskenpflicht

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Maskenpflicht:

"Ein Problem sind die Schulen: Heftig wird darum gestritten, ob Kinder und Jugendliche weiterhin Maske tragen sollen oder nicht. Es hilft aber alles nichts: Wenn die Maskenpflicht in weiten Teilen des öffentlichen Lebens fällt, können Kinder nicht die Leidtragenden sein, die als Einzige ganze Vormittage lang mit einer Maske im Gesicht zubringen müssen. Auch hier ist also Mut zum Lockern gefordert - und ein strenges Monitoring, das es erlaubt, gegebenenfalls schnell nachzusteuern, falls die Zahl der schwer Erkrankten doch wieder stark ansteigen sollte. Flexibilisierung ist hier das Zauberwort: Anstelle starrer Regeln müssen jetzt vernünftige und alltagsnahe Konzepte her, wie die Normalität wieder Einzug halten kann, ohne dabei die Schwächsten zu vergessen."/ra/DP/jha