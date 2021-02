Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu RKI/Mutationen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu RKI/Mutationen:

"Stehen wir an einem Wendepunkt der Pandemie? Gibt es bald wieder steigende Infektionszahlen? Die neuesten Meldungen und Warnungen aus dem Robert-Koch-Institut sind zutiefst beunruhigend. Zum einen droht ein nochmals verlängerter Lockdown, da immer noch keine Strategien jenseits der Kontakteinschränkungen erkennbar sind. Zum anderen entsteht jetzt noch mehr Druck beim Schutz der Bevölkerung. RKI-Chef Lothar Wieler hat von einem Wettrennen gesprochen zwischen den Impfungen und der Verbreitung neuer Virusvarianten. So, wie es aussieht, befinden sich gegenwärtig die Mutanten auf der Überholspur. Es ist also höchste Zeit, Schnelltests zu etablieren und das Impftempo zu erhöhen."/yyzz/DP/he