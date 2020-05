Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Steuerausfällen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Steuerausfällen:

"Finanzminister Scholz will trotz dramatisch sinkender Steuereinnahmen schier unbegrenzt Geld ausgeben, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen. Es ist ja richtig, dass der Staat sich verschuldet, um Unternehmen und damit auch Arbeitsplätze auch für kommende Generationen zu retten. Dass das alles aber auch einen Preis hat und Schulden zurückgezahlt werden müssen, kommt in der Debatte zu kurz. Scholz will trotz sinkender Einnahmen nichts auf den Prüfstand stellen. So darf es nicht weitergehen. Scholz kann sich jetzt nicht für sein Krisenmanagement feiern lassen, als gäbe es kein Morgen. Mit den Schulden, die heute gemacht werden, werden sich andere Finanzminister und nächste Generationen herumschlagen müssen. Die Lasten dieser Krise müssen gerecht verteilt werden."/yyzz/DP/he