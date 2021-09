Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zum Brodeln in der Union

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zum Brodeln in der Union:

"Offenbar wird in der Union jetzt nicht nur offen gedacht, sondern vieles plötzlich auch offen ausgesprochen. Etwa die Möglichkeit, der verhinderte Kandidat Markus Söder von der CSU könnte die Jamaika-Sondierungen übernehmen und doch noch Kanzler werden. Eine verwegene Idee, die so gar nicht passt zur Union, aber originell ist. Söder nämlich können sich viele als Bundeskanzler vorstellen, anders als Laschet. Ein solch abenteuerliches Manöver hätte allerdings auch seinen Preis: Die CDU würde ihren Vorsitzenden vollends düpieren. Der Umgang mit dem eigenen Personal würde an schlimmste Zeiten der SPD erinnern. Nicht zuletzt wäre die Frage, ob Söder jetzt noch als Kanzler vermittelbar wäre oder ob der Wähler sich durch eine solche Personalrochade nicht vollends veräppelt fühlen müsste."/ra/DP/he