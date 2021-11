Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Corona-Lage

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Corona-Lage

Bei den Auffrischimpfungen haben Politik und niedergelassene Ärzte, die dafür zuständig sind, schlicht gepennt. Es gibt zehn Millionen früh geimpfte Alte, Pflegebedürftige und Pflegekräfte, die längst ihre dritte Spritze hätten bekommen sollen, aber erst ein Viertel davon ist "geboostert". Es müssen jetzt sofort Impfteams in alle Heime geschickt werden, und es müssen für alle Risikopatienten Booster-Termine beschafft werden, um diese Schutzlücke zu schließen. Was es auch braucht, ist eine stattliche Prämie für die vielen Pflegekräfte, die Tag für Tag zigfach ihre Schutzmonturen an- und ablegen müssen und sich um jeden Patienten bemühen, ob geimpft oder nicht. Vom hundertfachen Versprechen der Politik, die Arbeitsbedingungen endlich zu verbessern, ist in der Praxis nichts geblieben./yyzz/DP/zb