Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur Energie

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Energie:

"Der Spritpreis kennt kein Halten, auch Heizöl und Gas werden immer teurer, eine Rezession steht ins Haus. Und was macht die Union? Sie fordert einen Stopp des Gasimports über die Pipeline Nord Stream 1. Energie würde dadurch noch knapper und teurer. Kurz: Die Union spielt mit dem Feuer. Natürlich ist es ehrenvoll, nach dem Angriff auf die Ukraine den Druck auf Russland zu erhöhen. Wichtig bleibt bei all dem aber, dass die Sanktionen den Adressaten stärker treffen müssen als den Absender. Und niemand sollte sich täuschen: Strafmaßnahmen wirken meist erst mittel- und langfristig, ein teilweiser oder völliger Importstopp für Energie aus Russland würde aber sofort auf die Konjunktur in Deutschland durchschlagen und das Land deutlich schwächen."/ra/DP/he