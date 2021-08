Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zur epidemischen Lage

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur epidemischen Lage:

"Mit der Verlängerung der "epidemischen Lage" hat die Groko der Exekutive einen fragwürdigen Freifahrtschein ausgestellt. Die Corona-Lage müsste sich schon dramatisch zuspitzen, um ein neues Durchregieren zu rechtfertigen. Und ob selbst bei krassen Inzidenzen wirklich keine Zeit bliebe, vor einschneidenden Maßnahmen das Parlament zu befragen, bleibt nun eine unbeantwortete Frage. Das kann Misstrauen in den Staat nähren. Verrückt an der Sache: Das Lager derjenigen, die sich nicht impfen lassen, protestiert besonders laut gegen "von oben" verordnete Einschränkungen. Dabei wäre das Risiko eines Gesundheitsnotstandes deutlich kleiner, wären schon mehr Menschen geimpft."/be/DP/he