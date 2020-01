Pressestimme: 'Neue Passauer Presse' zu Neubauer/Siemens-Posten

PASSSAU (dpa-AFX) - "Neue Passauer Presse" zu Neubauer/Siemens-Posten:

"Kaeser dürfte das Nein der 21-Jährigen von Anfang an mit einkalkuliert haben. Dennoch ist seine Offerte als Paukenschlag wahrgenommen worden - als eine (noch) utopische Perspektive, wie es aussehen könnte, wenn die Großindustrie als der Gottseibeiuns der Umweltschützer deren Anliegen dadurch als berechtigt anerkennt, dass sie zum Gesprächspartner auf Augenhöhe werden. Luisa Neubauers Vorschlag, an ihrer Stelle einen Wissenschaftler zu berufen, ist wohl eher als Schachzug zu verstehen. Ihr dürfte klar gewesen sein, dass Kaeser das nicht akzeptieren kann. Siemens braucht den Nimbus der Klima-Ikone, nicht die Anonymität eines bloßen Experten. So endet das Aufeinandertreffen der beiden ungleichen Partner 1:1. Jeder hat einen Punkt gemacht und jeder eine Chance liegengelassen. Vielleicht ist da ja noch mehr drin."