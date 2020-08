Pressestimme: 'Neue Presse' (Coburg) zu Mehrwertsteuer

COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' (Coburg) zu Mehrwertsteuer:

Der großen Mehrheit fehlt im Vergleich zum Vorjahr rund ein Viertel in der Kasse. Überraschend ist das nicht. Corona droht mit einer zweiten Welle, die Wirtschaft kommt nur langsam hoch, die Zukunft ist ungewiss. Ist mein Job noch sicher, komme ich auch künftig gut über die Runden, fragen sich viele - und geben ihr Geld vorsichtiger aus. Die Mehrwertsteuersenkung war trotzdem richtig. In einer beispiellosen Krise investiert der Staat gegen den Abschwung und will die Psychologie des Verbrauchers aufhellen. Der Steuerbonus von Scholz war einen Versuch wert, auch wenn der Wumms noch auf sich warten lässt./al/DP/stk