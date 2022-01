Pressestimme: 'Neue Presse' zu Baerbock /Ukraine

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zu Baerbock /Ukraine:

"Unterdessen warnen US-Geheimdienste vor russischen Spezialoperationen in der Ukraine, die einen Vorwand für eine Invasion schaffen könnten. Dass ausgerechnet Baerbock hier für Entspannung sorgen könnte, ist eine weltfremde Vorstellung. Hinzu kommt, dass der russische Präsident Wladimir Putin Deutschland inzwischen so wenig ernst nimmt wie die EU als Ganzes. In Kiew hat man sich ebenfalls von Deutschland abgewandt. Das zentrale Stichwort lautet Nord Stream II. Die Pipeline wertet man in Kiew als geostrategischen Verrat. Hinzu kommen die deutsche Ablehnung einer ukrainischen Nato-Mitgliedschaft und die Verweigerung von Militärhilfe. Ein Happy End wird es bei dieser Mission nicht geben."/yyzz/DP/he