Pressestimme: 'Neue Presse' zu Bidens Gipfeltour

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu Bidens Gipfeltour:

"Europa und die USA könnten eine günstige Gelegenheit verpassen, in einer echten Partnerschaft deutlich ihre Chancen zu verbessern, mit Großherausforderungen wie China, Russland oder dem Klimawandel fertig zu werden. Dazu müsste auch das Schlüsselland Deutschland endlich seine Außenpolitik mit angezogener Handbremse aufgeben. Vielleicht nach der Bundestagswahl? Dann könnte aus der jetzt so lautstark verkündeten neuen alten Liebe tatsächlich etwas werden."/be/DP/fba