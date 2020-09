Pressestimme: 'Neue Presse' zu den Anhängern von Verschwörungstheorien

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu den Anhängern von Verschwörungstheorien:

"Unglaublich an dieser von der Adenauer-Stiftung in Auftrag gegebenen Umfrage von Infratest dimap ist, dass selbst jeder Fünfte mit Hochschulabschluss oder Abitur es für wahrscheinlich hält (jeweils 15 Prozent) oder für sicher richtig (vier beziehungsweise fünf Prozent), dass unsere Geschicke von geheimen Mächten gelenkt werden. Was macht das aus diesem Staat? Angst und Misstrauen haben sich tief in viele Seelen hineingefressen. Die lähmende Ungewissheit, wie es während und nach der Corona-Krise weitergeht, verschlimmert die Ausbreitung von Untergangsfantasien. Zugleich schenken Verschwörungstheoretiker ihre Sympathie wider alle Logik Autokraten, die dabei sind, die Grundlagen guten menschlichen Miteinanders zu zerstören. Um aus der Düsternis herauszufinden, wäre Optimismus nötig, dass die Herausforderungen zu bewältigen sind."/al/DP/fba