Pressestimme: 'Neue Presse' zu den Rüstungsausgaben

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu den Rüstungsausgaben:

"Die Steigerungen im Wehretat gleichen mehr oder weniger das Wachstum der Betriebskosten aus. Das kommt einer Bankrotterklärung deutscher Sicherheitspolitik gleich. Die SPD möchte lieber Sozialausgaben steigern. In der Union spielen Bundeswehr und Sicherheit nur in Sonntagsreden eine Rolle, bei den Grünen ohnehin kaum eine. Sicher, die Corona-Lasten sind die, die sie sind. Nur, die neuen Bedrohungsformen, die abnehmende Stabilität rund um Europa, die Notwendigkeit für die USA, sich auf China zu konzentrieren - auch all das ist, was es ist. Davor die Augen zu verschließen heißt: riskieren, worauf die Freiheit und der Wohlstand dieses Landes gründen."/al/DP/fba