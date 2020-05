Pressestimme: 'Neue Presse' zu Polizeigewalt/USA

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu Polizeigewalt/USA:

"In amerikanischen Städten gehen nun Tausende Menschen auf die Straße und fordern Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und die Verurteilung der involvierten Polizisten. So etwas darf keine Realität mehr sein. Immer wieder sorgen in den USA Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze für Empörung. Es ist schockierend und frustrierend zugleich, dass auch im 21. Jahrhundert noch Unterschiede nach der Hautfarbe, dem Geschlecht oder der sexuellen Orientierung gemacht werden. Und das nicht nur in Amerika. Das ist die dunkle Seite der gesamten Gesellschaft. Wer diese Art von Gewalt unterstützt, dabei zusieht oder toleriert muss zur Rechenschaft gezogen werden."/yyzz/DP/fba