Pressestimme: 'Neue Presse' zum G20-Gipfel

COBURG (dpa-AFX) - 'Neue Presse' zum G20-Gipfel

Und doch bleibt ein fader Beigeschmack: Gastgeber des virtuellen Gipfels war der saudische Kronprinz Salman ibn Abd Al-Aziz. Die Staatschefs ließen die Chance ungenutzt, den saudischen Herrscher in die Pflicht zu nehmen, auch in seinem Land die Menschenrechte anzuwenden. Noch immer werden in dem arabischen Land Menschen aus nichtigem Grund gefoltert, noch immer spielt das Herrscherhaus im Jemen-Konflikt eine abscheuliche Rolle, noch immer gilt der Absolutismus, werden freiheitliche Strömungen gnadenlos verfolgt und unterdrückt. Bei all den bedeutenden Beratungen über Corona darf nicht vergessen werden: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Auch in Saudi-Arabien oder China./yyzz/DP/zb