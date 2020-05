Pressestimme: 'Neue Presse' zum Tag der Pressefreiheit

(COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zum Tag der Pressefreiheit

"Die Meinungs-, Kunst- und Pressefreiheit ist als Grundrecht besonders geschützt. In starken Demokratien dient die Freiheit der Journalisten als Gradmesser für die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger. Die Presse, die Medien im Allgemeinen, kontrollieren das Handeln der Regierenden - damit die herrschende Meinung nicht die Meinung der Herrschenden ist. Dieses gesellschaftliche Korrektiv ist elementar für eine funktionierende Demokratie - auch in Zeiten von Corona. In der Krise tauchen drängende Fragen auf, die Menschen warten auf Antworten. Dank der Pressefreiheit gibt es diese Antworten."