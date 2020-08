Pressestimme: 'Neue Presse' zum US-Wahlkampf

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zum US-Wahlkampf:

"Aus der Schwäche Trumps bezieht Biden - ebenfalls mit klaren Schwächen behaftet - seine bisherige Stärke. Ohne viel eigenes Zutun scheint der 77-Jährige allein schon mit dem Versprechen einer Rückkehr zu Normalität und Anstand vielen US-Bürgern ebenso wie den traditionellen Verbündeten in Europa wie ein Heilsversprechen. Harris ist da eine perfekte Ergänzung als auch ein Versprechen für die Zukunft. In der Tat könnte der gemäßigte Zentrist Biden nach einem Wahlsieg mit seinen Reformen für eine US-Krankenversicherung, den Klimaschutz oder die Rückkehr zur internationalen Kooperation die Türen zu einer effektiven Präsidentschaft aufstoßen - wenn auch die zweite US-Parlamentskammer, der Senat, eine demokratische Mehrheit bekäme. Donald Trump malt diese Möglichkeit als große Gefahr einer radikalen Systemveränderung an die Wand."/yyzz/DP/stw