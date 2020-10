Pressestimme: 'Neue Presse' zur Grippeschutzimpfung

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Grippeschutzimpfung:

"Zwar sagen alle Fachleute, dass der Engpass ein temporäres Problem sei, das sich löse, sobald die Pharmabranche Grippe-Vakzine nachliefere. Das ändert aber nichts daran, dass es heute die Ärzte und Apotheker sind, die - neben ihren sonstigen Aufgaben - Bürgern erklären müssen, warum die Impfung jetzt und sofort nicht geht. Sehr viel früher als sonst in der alljährlichen Grippesaison wollen sich aktuell eben sehr viel mehr Menschen gegen die Grippe impfen lassen. Offenbar beherzigen viele den Appell des Robert-Koch-Instituts, das Doppel-Risiko zu vermeiden: Dass zu einer Corona-Infektion auch noch eine Grippe-Erkrankung hinzukommt. Das entlastet Ärzte und Kliniken, was angesichts der Corona-Pandemie willkommen ist."/be/DP/he