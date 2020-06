Pressestimme: 'Neue Presse' zur Kurzarbeiterzahl

COBURG (dpa-AFX) - "Neue Presse" zur Kurzarbeiterzahl:

"Warum trifft es Bayern härter als andere? Weil Bayern Autoland ist und am Auto neben Tausenden von Zulieferern noch viele weitere Branchen wie zum Beispiel auch der Maschinenbau hängen. Wenn es mit dem Auto nicht mehr läuft, dann spürt dies das stark industrialisierte, autoabhängige Oberfranken besonders. Aufträge bleiben aus, die Arbeitslosenzahl steigt. Im Konjunkturprogramm gibt es keine Prämie für moderne Verbrenner. Söder wollte den Grünen keine weiche Flanke bieten und winkte die einseitige Förderung der Elektroautos mit durch. Ein grober Fehler. Kriegen die Autobauer die Kurve nicht, muss die Verbrennerprämie wieder auf den Tisch. Das sollte auch Söder so sehen."/be/DP/nas