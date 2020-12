Pressestimme: 'Neue Presse' zur Lage in Großbritannien

COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" schreibt zur Lage in Großbritannien:

"Corona und der Chaos-Brexit haben erst einmal nichts miteinander zu tun. Auch die Frage, ob die britische Regierung von Premier Boris Johnson ihrer Aufgabe gewachsen ist, hilft im Moment nicht weiter. Die Eskalation in Sachen Corona könnte ein guter Anlass sein, die Übergangsphase beim Brexit um ein paar Wochen zu verlängern. Angesichts der besonderen Umstände ließe sich dies womöglich sogar innenpolitisch durchsetzen. Hätte die britische Regierung mehr Zeit für die Verhandlungen mit der EU, könnte sie sich besser auf die Pandemiebekämpfung konzentrieren. An den Europäern würde dies bestimmt nicht scheitern."/be/DP/eas