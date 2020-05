Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zu Homeschooling

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerische Kurier" zu Homeschooling:

"Wenn das Land nicht will, dass viele Familien kaputtgehen, ist es Zeit, den Unterricht zu Hause zu beenden. Die Schüler können eben nicht den Stoff zu Hause lernen, den sie eigentlich in der Schule erklärt bekommen. Die Lehrer, die keine Abschlussklasse oder vierte Klasse haben, könnten sich dann bis zu den Sommerferien um die schwächeren Schüler kümmern. Die Eltern hätten mehr Luft zum Atmen und die Arbeitgeber wären froh, wenn ihre Mitarbeiter nicht dauergestresst im Homeoffice säßen. Was wären die Folgen? Der Lernstoff des Schulhalbjahres müsste nachgeholt, Lernpläne rigide entrümpelt werden. Außergewöhnliche Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Die Konsequenzen für die Mehrheit der Schüler wären überschaubar, auf bestimmte Klassenstufen muss natürlich besonderes Augenmerk gelegt werden. Das hat die Politik bereits erkannt. Nun müssen den vielen Worten auch Taten folgen."/yyzz/DP/he