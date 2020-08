Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zu Verdi-Forderung

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerische Kurier" zu Verdi-Forderung:

"Nun wird verhandelt - und womöglich gestreikt. Diese Taktiererei ist fahrlässig angesichts der Krise. Beide Seiten gehen auf Crashkurs. Leidtragende könnten die Bürger sein, wenn im Herbst zum Beispiel die Kitas geschlossen werden. Relativ früh redet Verdi-Chef Frank Werneke vom Arbeitskampf. In seiner ersten großen Tarifrunde als Vorsitzender will er Stärke zeigen. Auch die Lohnforderung lässt daher nicht an die schlimmste Talfahrt seit Jahrzehnten denken. 4,8 Prozent mehr Geld sollen die Leistungen der Belegschaften während der Pandemie würdigen, lautet die Argumentation. Auf der anderen Seite reißt Corona Milliarden-Löcher in die Kassen der Städte und Gemeinden. Die Konjunkturaussichten sind trübe. Darüber kann die Tarifpolitik nicht hinweggehen."/yyzz/DP/nas