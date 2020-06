Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zum Export-Einbruch

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" schreibt zum Export-Einbruch:

"Wie geht es weiter? Mit dem Hochfahren der Wirtschaft dürften die Exportdaten wieder besser werden. Doch am Jahresende bleibt wohl ein Minus von rund 15 Prozent. Zum ganzen Corona-Schlamassel kommt noch hinzu, dass der US-Präsident sein Land auch in Handelsfragen zum Hochrisikogebiet macht. Die USA sind noch vor China der größte Auslandsmarkt der deutschen Wirtschaft. Gibt es unter diesen vielen schlechten Nachrichten auch eine gute? Die Deutschen, wegen ihrer Exporterfolge vom Ausland argwöhnisch beäugt, stehen wenigstens in dieser Frage argumentativ wieder besser da. Der Überschuss im April erreicht nur noch magere 3,5 Milliarden Euro - das ist der niedrigste Wert seit 20 Jahren."