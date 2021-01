Pressestimme: 'Nordbayerische Kurier' zur Trump-Sperre bei Twitter

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerische Kurier' zur Trump-Sperre bei Twitter

"Die sozialen Netzwerke sind mittlerweile mehr als nur Plattformen zur Vernetzung, sie sind Teil des politischen Prozesses. Damit einher geht eine Gefahr für die demokratischen Prozesse: Die großen Technologie-Firmen haben in vielen Bereichen de facto eine staatliche Rolle übernommen - ohne jede demokratisch Legitimierung oder Kontrolle. So hat nicht ein ordentliches Gericht die Sperrung von Trump veranlasst, sondern eine Handvoll Twitter-Mitarbeit. Wie würden wir darüber denken, wenn nicht ein Möchtegern-Autokrat davon betroffen ist, sondern zum Beispiel Greenpeace?"/be/DP/zb