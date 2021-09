Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Afghanistan

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Afghanistan:

Die Taliban, so sehen es westliche Experten, werden das Land ins Mittelalter zurückführen. Infrastruktur gibt es so gut wie gar nicht. Natürlich ist es aus geologischen und geografischen Gründen in vielen Gebieten auch gar nicht einfach, Straßen oder Wasserwege zu errichten. Die Bodenschätze jedenfalls wären da, um die Investitionen zu finanzieren. Aber eine Ausbeutung der Bodenschätze würde eine funktionierende Infrastruktur voraussetzen. Niemand kann derzeit vorhersagen, wie das Land gerettet werden kann. Das größte Risiko ist die unsichere politische und Sicherheitslage. Ohne Frieden gibt es keine Rettung./yyzz/DP/ngu