Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu China/Europa

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" schreibt zu China/Europa:

Europa ringt mit sich, inwieweit es sich aus eigener Kraft auf eine Position hieven kann, die zwischen den Handels- und Weltmächten USA und China nicht zerrieben wird. Die verlängerte Werkbank in Asien schwächelt, Lieferketten sind gebrochen, die Nachfrage nach vielen Produkten ist im Keller. Das trifft die Exportnationen wie Deutschland eine ist bis ins Mark. China stützt nun seine Staatsunternehmen, ist in der Lage Wettbewerber zu behindern und geht auf dem Globus auf Einkaufstour. Löblich deshalb der Wunsch in der EU, gemeinsam aufzutreten, um größere Marktöffnung zu erreichen. Die Erfolgsaussichten sind gering und nur realistisch, wenn China einen Nutzen sieht./yyzz/DP/eas