Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Corona/Zeit danach

"Das kesse Vorpreschen des Gesundheitsministers, im Namen der Gesundheit die Handydaten der Menschen auszulesen, ist schon reichlich unverschämt. Das erinnert an die Versuche der Politik, im Namen der Terrorbekämpfung alles auszuspähen, was der digitale Alltag so hergibt. Es werden auf Umwegen und unter Ausnutzung der aktuellen Angst-Szenarien in der Bevölkerung bürgerliche Freiheiten und Werte angegriffen, die zu den höchsten Gütern unserer Gesellschaft gehören. Nicht jeder Zweck heiligt alle Mittel - und wenn diese Krise durchstanden ist, muss zwingend ein Neustart des Systems stattfinden."