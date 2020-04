Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Demonstrationsverboten

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Demonstrationsverboten:

"Noch nie zuvor waren die Grundrechte in der Bundesrepublik derart eingeschränkt wie heute. Im selbstverständlich wichtigen Kampf gegen das Coronavirus darf die Politik hart erkämpfte Grundrechte nicht einfach leichtfertig opfern, sondern muss mit dem richtigen Augenmaß agieren. In manchen Bereichen fehlt ihr das. Wer derzeit sein grundgesetzlich verankertes Recht wahrnehmen möchte, um gegen diese Einschränkungen öffentlich zu demonstrieren, darf das oft nicht tun. Nun haben die Bundesverfassungsrichter in einem Fall in Hessen ein Verbot revidiert. Dieses Urteil sollten sich auch andere Entscheider genau ansehen. Denn mit jedem Tag der Einschränkung wiegt der Eingriff in die Grundrechte schwerer."al/DP/nas