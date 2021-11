Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Kimmich und Impfen

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Kimmich und Impfen:

"Das ist aber auch ein Risiko, zumal durch das Internet heute kaum eine Äußerung, kein Handeln, kein Auftritt je vollkommen vergessen ist. Zusammengenommen ergibt sich daraus: eine riesige Verantwortung. Eben auch im Bereich des Spitzensports. Diese mag den Druck auf den Einzelnen erhöhen, und es ist beileibe nicht einfach, ihr in jedem Moment gerecht zu werden. Sie lässt sich allerdings so wenig wegdiskutieren wie die Bedeutung einer hohen Impfquote für die erfolgreiche Bekämpfung einer Pandemie. Was womöglich hilft, mit dem Thema vernünftig umgehen zu können? Verantwortung und Solidarität - wofür es gerade im Sport ja eine Bezeichnung gibt: Teamgeist, und zwar unabhängig davon, in welcher Liga gespielt wird."/be/DP/men