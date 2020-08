Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Nord Stream

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der 'Nordbayerische Kurier' zu Nord Stream:

"Selbstverständlich muss Deutschland, muss Europa, seine Energiepolitik in eigener Souveränität gestalten. An der Gängelung aus Washington sind die Deutschen, sind die Europäer zum Teil aber selbst schuld. Viel zu lange hat man die Amerikaner für die eigene Sicherheit zahlen lassen, ohne ausreichend Verantwortung zu übernehmen. Die Zeit ist gekommen, dies zu ändern. Europa muss stark sein, wenn es seine Interessen und Werte durchsetzen will. Noch 160 Kilometer fehlen der Gasleitung bis zum Ziel. Die letzten Kilometer werden zum politischen Muskelspiel zwischen Verbündeten. Verbündete? Sie werden immer mehr, die Fragezeichen, die aus Washington kommen."/yyzz/DP/fba