Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Risiko-Ausblender Trump

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Risiko-Ausblender Trump:

"Die halbe Welt arbeitet sich an diesem amerikanischen Präsidenten ab, doch seine Fans, nicht nur in den USA, jubeln ihm aus vollem Herzen zu. Dieser aus allen Poren dampfende Kerl gleicht einem Bulldozer, der versucht, alle platt zu machen, die mahnen, tiefer nachzudenken. Trump verkörpert einen gefährlichen Zeitgeist: Bloß nicht über all die Weltrisiken nachdenken. Das ist der aktuelle Tanz auf dem Vulkan."/yyzz/DP/nas