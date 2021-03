Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu USA/Russland

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu USA/Russland:

"Mehr für die eigene Sicherheit tun, heißt aktiver auf Russland zugehen. Gemeinsame Interessen liegen in der Energiepartnerschaft, im Klimaschutz, in der kulturellen Zusammenarbeit - und vielem mehr. Aber dazu gehört auch eine glaubwürdige Sicherheitsvorsorge. Solange es offizielle russische Politik ist, das Land habe nicht die Grenzen, die ihm zustehen, bleibt es richtig, die baltischen Verbündeten auch mit der Präsenz der Bundeswehr zu bestärken."/be/DP/nas