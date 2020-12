Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zu Weihnachtsgottesdiensten

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerischer Kurier" schreibt zu Weihnachtsgottesdiensten:

"Klar ist, dass jeder Weihnachtsgottesdienst zusätzliche Kontakte bringt. Klar ist aber auf der anderen Seite, dass mit Anmeldungen, mit Zugangsbeschränkungen, mit Abstand, mit Maske und ohne Gesang das Risiko minimiert werden kann. Den Kirchen und den Menschen vor Ort wird nichts anderes übrig bleiben, als selbst Verantwortung zu übernehmen und Entscheidungen je nach Infektionslage vor Ort zu treffen - der Staat wird das hinnehmen müssen. Die Kirchen sollten bei all der Freiheit aber eines ins Kalkül ziehen: Dem Weihnachtsfest können verschiedenste Formate gerecht werden, das Experimentieren kann auch eine Chance sein. Schließlich kommt es auf die Einstellung an, nicht auf den Rahmen."/be/DP/eas