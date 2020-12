Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zum Rundfunkbeitrag

BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zum Rundfunkbeitrag:

"Was genau ist denn heute der gesellschaftliche Auftrag von ARD und ZDF? Sind die riesigen Apparate in den Funkhäusern wirklich in der Lage, schnell und effektiv auf die radikal sich wandelnden Medienansprüche gerade der jüngeren Generationen zu reagieren? Werden sie dem Anspruch, das gesamte Spektrum der Gesellschaft abzubilden, gerecht? Müssen die Kernaufgaben der Sender nicht medienpolitisch klarer definiert werden, um dann im zweiten Schritt das Gesamtangebot an TV-, Radio- und digitalen Programmen danach ausrichten zu können; klarer, schlanker - und dadurch kostengünstiger?"/yyzz/DP/nas