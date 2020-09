Pressestimme: 'Nordbayerischer Kurier' zum Warntag

BAYREUTH (dpa-AFX) - Der "Nordbayerische Kurier" (Dienstag) schreibt zum bundesweiten Warntag des Katastrophenschutzes:

"Ältere mögen sich daran erinnern, dass zu der Zeit, als die Angst vor dem "bösen Russen" allgegenwärtig war, auch die Sirenenprobe zum Leben dazu gehörte. Die Wiederbelebung dieser Institution verdeutlicht, dass die Gefahren auf der Welt nicht kleiner werden. Sich dessen bewusst zu sein, und sich dagegen zu wappnen, ist richtig. Es sind nicht nur die analogen Sirenen, die am Donnerstag heulen. Auch das digitale Arsenal an Warnmöglichkeiten wird ausprobiert. Mit Tücken der Technik ist da ebenso zu rechnen wie mit der abstrakten Möglichkeit, dass die internetbasierte Kommunikation in manch einem Krisenfall lahm gelegt werden könnte. Da auch die gute, alte Sirene vielerorts bereits auf dem Schrottplatz gelandet ist, werden die Behörden aus den Erkenntnissen viel aufzuarbeiten haben."/yyzz/DP/men