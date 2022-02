Pressestimme: 'Nordsee-Zeitung' zu Putin

BREMERHAVEN (dpa-AFX) - "Nordsee-Zeitung" zu Putin:

"Wladimir Putin hat Angst. Aus Angst, sich das Corona-Virus einzufangen, lässt er bei politischen Gesprächen kilometerlange Tische aufstellen. Und seine Angst vor der Demokratie geht so weit, dass er ein Nachbarland mit Tod und Verderben überzieht. (.) Denn Demokratie ist ansteckend. Das haben die Ereignisse rund um das Jahr 1989, die Putin als KGB-Agent in Dresden erlebt hat, ebenso gezeigt wie zuletzt der arabische Frühling. Ein Staat in unmittelbarer Nachbarschaft mit allen demokratischen Freiheiten, der mit einer Annäherung an die EU zunehmend prosperieren würde, wäre ein solcher Kontrast zur Situation in Russland, dass seine schiere Existenz von Putin und seinen Kleptokraten als Bedrohung empfunden werden muss. Also soll ihm diese Existenz nun genommen, ein Marionettenregime etabliert und dem eigenen Volk vor Augen geführt werden, was ihm blüht, sollte es sich einmal gegen seine Herrscher wenden."/yyzz/DP/he