Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' (Oldenburger) zu bevorstehenden US-Wahl

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" (Oldenburger) zu bevorstehenden US-Wahl:

"Wenn am Dienstag Millionen US-Amerikaner mit ihrem Wählervotum entscheiden, welchem Kandidaten sie die Präsidentschaft und damit die Verantwortung für ihr Land anvertrauen, geht es auch für Deutschland um viel. Es entscheidet letztlich, ob ein beispielloses Feuerwerk der Fehlentscheidungen endlich beendet und eine Rückkehr zu Empathie, Gemeinsinn und anderen Tugenden möglich wird, die Amerika einst groß gemacht haben. Gelingt es nicht, Trump zu stoppen, wird ein ausgewiesener Autokrat endgültig jedes Maß verlieren. Schon jetzt ist der Schaden immens, seine Vier-Jahres-Bilanz desaströs: Er hat das Land per Twitter-Tiraden unversöhnlich gespalten, den Klimawandel durch unverantwortliche Lockerungen vorangetrieben, Ausländerhass ebenso zum Volkssport erklärt wie die Diskreditierung von Wissenschaftlern. Beflügelt von einem Wahlsieg, würde Trump nach dem Rückzug aus der WHO auch den Nato-Austritt betreiben und mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Handelskrieg gegen Europa anzetteln."/yyzz/DP/mis