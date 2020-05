Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Bundesverfassungsgericht/EZB

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Bundesverfassungsgericht/EZB:

"Ein guter Tag! Das monströse Aufkaufprogramm von Staatsanleihen aller Art und Qualität mit Geld, das von der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem Nichts geschaffen wird, ist größtenteils rechtswidrig. Bedauerlich, dass Karlsruhe sich nicht in der Lage sah, die Staatsfinanzierung maroder Budgets durch die Anleihenkäufe zu rügen. Jetzt müssen Bundestag und Bundesregierung jedoch endlich tun, was sie bisher nicht wollten: Der EZB kritische Fragen stellen. Es steht allerdings zu befürchten, dass diese mächtige, bestens ausgestattete Institution am Ende weitermachen wird, wie bisher. Das süße Gift der Geldflut aus dem Nichts in den Adern staatlicher Haushalte hat die Junkies in der Eurozone bereits allzu fest im Griff."/yyzz/DP/fba