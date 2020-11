Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Corona-Maßnahmen / Einzelhandel

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Corona-Maßnahmen / Einzelhandel:

"Was Merkels Corona-Kabinett da beschlossen hat, ist ein Konjunkturprogramm für Amazon und Co., und es ist konfus. Die unterschiedlichen Regeln für verschieden große Verkaufsflächen sind niemandem zu erklären. Zudem darf man durchaus fragen, warum es kein Problem ist, wenn 30 Leute in einem Klassenzimmer stundenlang auf 70 Quadratmetern hocken, aber es unbedingt verhindert werden muss, dass mehr als ein Kunde auf zehn Quadratmetern einkauft? Noch eine Frage: Wie viele Millionen Menschen haben sich eigentlich auf Supermarktparkplätzen angesteckt, dass nun auch dort Maskenpflicht gilt? Und: Wer will sich schon bei kaltem, feuchtem Winterwetter mit einem Lappen vor dem Mund in eine DDR-ähnliche Warteschlange einreihen? Da bestellt man lieber gleich online."/ra/DP/he