Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Corona/Strategie

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Corona/Strategie

In Deutschland bröckelt der Corona-Burgfrieden - trotz der "Mischung aus Angst und Gehorsam" (Forsa-Chef Manfred Güllner), die im Land das Regiment übernommen hat. Das ist eine gute Nachricht. Die vermeintliche Alternativlosigkeit regierungsamtlicher Maßnahmen zweifeln mehr und mehr Menschen an. Gut so! Der Zweifel ist Motor der Veränderung. Hoffentlich bemerken das auch Kanzlerin und Ministerpräsidenten bei ihrer Schaltkonferenz./yyzz/DP/zb