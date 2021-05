Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Fischereistreit Frankreich/Großbritannien

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Fischereistreit Frankreich/Großbritannien

Man fragt sich, was in die französische "Meeresministerin" Annick Girardin gefahren ist. Eine Drohung, der Insel Jersey den Strom abzudrehen? Moralische Unterstützung für wild gewordene französische Fischer, die den Inselhafen blockieren? Da scheint Paris das Erbe Napoleons zu Kopfe gestiegen zu sein! Was treibt Paris? Zum einen wohl Reche-Gelüste gegen die Brexit-Nation, der es nicht einfallen will, vor der EU zu Kreuze zu kriechen. Zum anderen dürfte es sich um Ablenkung handeln: Im Inneren ist Präsident Macron entzaubert. Seine Reformen greifen nicht. Da kommt ein äußerer Sündenbock gelegen./yyzz/DP/zb