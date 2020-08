Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Kultur und Corona

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu Kultur und Corona:

"Nichts ist gut: Der Hochsommer ist für die Kultur-Branche nicht mehr als ein Zwischenhoch. Nach den Sommerferien beginnt traditionell die Hallenrunde, die von Oktober bis März üblicherweise die Stars nach Deutschland bringt und die Kassen klingeln lässt. Schon im Herbst wird sich zeigen, was in den Konzertsälen überhaupt noch möglich ist. Der Ausblick auf 2021 bleibt düster und stimmt wenig hoffnungsvoll."/be/DP/he