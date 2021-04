Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Lockdown/Modellregionen

OLDENBURG (dpa-AFX) - Die "Nordwest-Zeitung" zu Lockdown/Modellregionen:

"Nach einem Jahr Pandemie brauchen wir Perspektiven und Ideen, die über die bisherige Lockdown-Strategie hinausgehen. Die Grundidee des Modellprojekts, die Kontaktbeschränkungen durch Tests zu ersetzen und so Sicherheit für mehr gesellschaftliches Leben zu bieten, ist schlüssig - auch angesichts der immer noch schleppenden Impfkampagne. Zudem haben die letzten Wochen gezeigt, dass offenbar weder der inzwischen rege genutzte Termineinkauf noch der völlig freie Zugang zu Supermärkten Infektionstreiber sind. Denn diese Einkaufsmöglichkeiten gab und gibt es auch in Gebieten mit anhaltend niedrigen Inzidenzwerten. Warum also nicht etwas mehr Zuversicht haben?"/be/DP/fba