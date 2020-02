Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu Merkel-Besuch/Afrika

OLDENBURG (dpa-AFX) - 'Nordwest-Zeitung' zu Merkel-Besuch/Afrika

Keine Frage - das südliche Afrika ist eine der wichtigsten Regionen für Deutschland. Deswegen ist die Afrika-Diplomatie Angela Merkels auch richtig und wichtig. Nur: Insbesondere in Südafrika, eben weil es das wichtigste Land des Kontinents ist, gälte es, schmerzhafte Punkte nicht auszusparen. (.) Der seit 30 Jahren regierende ANC hat sich zu einem korrupten Mafia-Verein entwickelt, der Posten und Pöstchen als Belohnung für Loyalität verteilt. (.) Das Land krankt keineswegs an materiellem Mangel. Es leidet an dysfunktionalen Institutionen, Kriminalität, Rechtsunsicherheit und Korruption. Ohne Beseitigung dieser Zustände wird es keinen Aufschwung geben./yyzz/DP/zb