Pressestimme: 'Nordwest-Zeitung' zu SPD-Kanzlerkandidatur

OLDENBURG (dpa-AFX) - "Nordwest-Zeitung" zu SPD-Kanzlerkandidatur:

"Der SPD ist offenbar nicht mehr zu helfen. Zu diesem Schluss muss man kommen, wenn an der Nachricht, Fraktionschef Rolf Mützenich zum Kanzlerkandidaten der Partei machen zu wollen, etwas dran sein sollte. Denn durch welche Leistungen soll sich der Kölner hervorgetan haben, die ihn für dieses Amt qualifizieren? Man muss das Ganze wie folgt einordnen: Die beiden wenig erfolgreichen Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans versuchen, ihre Interessen und Gefolgsleute in der Partei durchzusetzen. Die SPD wäre jedoch mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie nicht die Chance erkennen würde, die ihr zurzeit geboten wird. Denn Finanzminister Scholz, bis vor Kurzem noch in Satire- und Comedyshows als langweiliger "Scholzomat" verschrien, scheint in diesen Corona-Krisenzeiten bei der Bevölkerung großes Vertrauen zu genießen. Der jetzige Vizekanzler hätte das Format, den Posten des Regierungschefs zu übernehmen."/yyzz/DP/he